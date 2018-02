Sporting sobre a vitória do F. C. Porto: "Chorar resulta"

Ontem às 19:09 Facebook

O Sporting reagiu, na sua conta oficial do Twitter, ao primeiro golo do F. C. Porto, no que faltava disputar do jogo desta quarta-feira no Estoril. O tento, apontado por Alex Telles, deixou dúvidas, por fora de jogo, mas o árbitro, após consultar o VAR, validou o tento.

"O árbitro e o VAR têm razão. Não era um fora de jogo, eram 3! Chorar resulta...", pode ler-se na conta leonina no Twitter.

O F. C. Porto operou a reviravolta, na Amoreira, nesta quarta-feira, tendo ganho por 3-1 frente ao Estoril, após ter entrado em desvantagem ao intervalo. O jogo, recorde-se, tinha sido suspenso a 15 de janeiro último, por alegados motivos de segurança, quando a equipa estorilista vencia por 1-0.

O primeiro golo da segunda parte, assinado por Alex Telles, nasceu de um livre, com o lateral a cruzar para área, acabando a bola por entrar, sem ser desviada por qualquer jogador.