Nakajima deixa Sporting K.O. em Portimão

O Sporting perdeu (4-2), este domingo, frente ao Portimonense em jogo a contar para a sétima jornada da liga. Nakajima, com dois golos e duas assistências, esteve em destaque.

A equipa da casa chegou à vantagem aos 30 minutos, por Manafá. Após uma grande iniciativa do lateral, que percorreu vários metros e tirou Coates do caminho, Manafá atirou para o fundo das redes de Salin e inaugurou o marcador. Em resposta, Coates, aos 38 minutos, de cabeça, quase empatou o encontro mas a bola saiu ao lado.

Não marcou o Sporting, voltou a festejar o Portimonense. Ao minuto 44, Nakajima ampliou a vantagem, após um forte remate de fora da área. Salin ainda tentou defender mas bateu com a cabeça do poste e teve de ser substituído.

Na segunda parte, o Sporting tentou ir atrás do resultado e conseguiu reduzir a desvantagem aos 63 minutos, por Montero. Após um lance de insistência de Acuña, a bola chegou a Nani que centrou e ofereceu o golo ao avançado colombiano. Contudo, pouco depois, o japonês voltou a fazer estragos.

Aos 82 minutos, Nakajima bisou e aumentou a vantagem do Portimonense. De fora da área, o japonês desferiu uma bomba e bateu Renan Ribeiro. Seis minutos depois, Coates cabeceou de forma irrepreensível e voltou a dar vida aos leões mas não evitou uma pesada derrota em casa do último classificado.

Com este resultado, o Portimonense deixou a lanterna-vermelha da prova e subiu ao 13.º lugar com sete pontos, enquanto o Sporting fechou a jornada no quinto posto com 13 pontos, a quatro dos dois comandantes, Benfica e Braga.