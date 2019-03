Sporting superioriza-se ao Benfica no primeiro jogo da fase final

Ontem às 22:34 Facebook

O Sporting venceu esta quarta-feira o Benfica, por 29-22, no encontro da primeira jornada do grupo A da fase final do campeonato nacional de andebol, em que a equipa da casa mostrou ter melhor plantel e mais recursos.

No último encontro da fase regular entre ambos, que decorreu este mês, os encarnados até venceram no Pavilhão da Luz (26-25), pondo fim a período de quase seis anos sem ganhar aos rivais em sua casa, mas, na etapa que decide o título de campeão nacional, os visitados acabaram por se superiorizar, somando agora 40 pontos, mais três do que as águias.

O F. C. Porto, que recebeu e venceu também esta quarta-feira o Belenenses, comanda com os mesmos 40 pontos do Sporting.

A primeira parte ficou marcada pelas constantes falhas técnicas dos dois lados, muito por culpa do aparente cansaço que apresentavam, com o primeiro golo do jogo a surgir apenas ao minuto quatro.

Mesmo sem os ausentes Ruesga, do Sporting, e Nyokas, do Benfica, o equilíbrio registou-se até perto do intervalo, no entanto, com pouca vontade e sem virtuosismo a atacar. O guardião Ristovski ia adiando males maiores com importantes defesas, porém insuficiente para deixar a equipa encarnada em vantagem no primeiro tempo (13-9).

A vantagem conseguida permitiu ao Sporting de Hugo Canela gerir os segundos 30 minutos e até disparar para um resultado mais dilatado (19-12), aos 41 minutos, perante um Benfica que não tinha as mesmas soluções nem como lutar pelos três pontos.

Carlos Resende viu os seus jogadores a procurarem chegar-se perto do adversário até final, mas os bicampeões souberam fechar bem a defesa e errar menos do que o adversário.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 29-22.

Ao intervalo: 19-9.

Sob a arbitragem de Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (29): Cudic, Edmilson (2), Frankis (3), Carlos Carneiro (4), Ghionea (7), Nikcevic (1), Frade (5), Cláudio Pedroso (2), Tiago Rocha (2), Pedro Valdês (3), Chiuffa e Manuel Gaspar.

Treinador: Hugo Canela.

Benfica (22): Ristovski (1), Carlos Martins, Fábio Vidrago (4), Paulo Moreno (2), Patrianova (1), Belone Moreira (4), João Silva (4), Pedro Seabra (2), Ales Silva, João Pais (1), Pesqueira (2) e David Carvalho (1).

Treinador: Carlos Resende.

Marcha do marcador: 1-1 (05 minutos), 3-3 (10), 5-5 (15), 6-6 (20), 9-8 (25), 13-9 (intervalo), 15-11 (35), 18-12 (40), 21-15 (45), 22-18 (50), 25-19 (55) e 29-22 (resultado final).