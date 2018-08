Sporting suspende benefícios à Juve Leo e reúne com Costa

21 Maio 2018 às 12:03 Facebook

Twitter

O Sporting vai suspendeu os benefícios à claque Juventude Leonina e reunir urgentemente com o primeiro-ministro, António Costa.

"Na sequência dos gravíssimos acontecimentos ocorridos na Academia Sporting", em Alcochete, foi decidido "chamar o líder da Juventude Leonina a quem foi comunicada a suspensão imediata dos benefícios protocolados com o Sporting", lê-se em comunicado publicado no site dos leões.

Na nota, o clube de Alvalade anuncia um "reforço das medidas de segurança na Academia e no Estádio José Alvalade" e solicita às forças de segurança a "realização de uma reunião com carácter de urgência" para aumentar a "articulação" entre o sistema de segurança das estruturas leoninas e as autoridades.

Na lista de afazeres, está ainda uma "audiência urgente com o primeiro-ministro", António Costa, para debate de assuntos relacionados com o combate à violência no desporto, que, acrescenta a nota, já foi aceite pelo governante. O clube pretende ainda manifestar, mais uma vez, "total disponibilidade" junto do Secretário de Estado do Desporto para "reforçar, desenvolver e melhorar propostas" e aplicar medidas.

No sentido de unir a "Família Sportinguista, de modo a assegurar com sucesso a prossecução dos trabalhos que estão em curso", o clube termina a nota a anunciar a "solicitação de várias reuniões com diversos elementos do Universo Sporting".

As medidas em causa estão em vigor até à conclusão da investigação do Ministério Público em curso.