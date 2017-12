Sporting suspende funções na direção da Liga

Hoje às 15:28, atualizado às 15:30 Facebook

O Sporting suspendeu as funções na direção da Liga de clubes de futebol, por considerar que o modelo de gestão do organismo "foi colocado em causa" pelo movimento G15.

Bruno de Carvalho, que admitiu mesmo a possibilidade de impugnar a assembleia geral da Liga, com base na recusa em admitir à votação propostas apresentadas pelo Sporting e F. C. Porto, abandonou a reunião, em conjunto com Rui Caeiro, representante do clube da direção do organismo.

"Como o modelo de gestão aprovado da Liga foi colocado em causa por este G15 -3, pedi ao representante do Sporting na direção da Liga para suspender de imediato as suas funções, até que seja esclarecido qual é afinal o modelo de governação da Liga, e também comigo abandonar a AG", escreveu Bruno de Carvalho no seu Facebook oficial.

O presidente dos leões acusou o movimento G15, que engloba a maioria dos clubes do escalão principal, mas não Benfica, F. C. Porto e Sporting, de pretender "substituir-se à Liga e fazer propostas diretamente numa AG, mas numa total hipocrisia".

"A cobardia por não quererem ver as suas propostas rejeitadas, muitas delas uma perfeita aberração, fez com que chumbassem a admissão das propostas do Sporting e do F. C. Porto (esta situação da admissibilidade já está a ser vista pelo departamento jurídico se não é motivo para impugnação visto que as três propostas foram apresentadas dentro dos prazos regulamentares)", assinalou.

Sem nomear, Bruno de Carvalho revelou que "houve, pelo menos, um presidente que andou pelos corredores da Liga a pedir aos clubes para votarem contra as propostas do Sporting e do F. C. Porto", cujo presidente, Pinto da Costa, também abandonou a assembleia geral.

"Se este ano tem sido revelador de alguns dos piores episódios da história do futebol, acabar o ano com esta AG miserável é coerente. Vergonha", criticou Bruno de Carvalho, lamentando os "atos de cobardia" e a "falta de democracia" ocorridos durante a reunião, na sede da Liga, no Porto.