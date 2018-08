Sporting treina sábado no Jamor sob fortes medidas de segurança

18 Maio 2018 às 17:00 Facebook

O plantel leonino regressa este sábado ao trabalho e treina no palco onde se joga domingo a final da Taça de Portugal

Face aos desacatos ocorridos em Alcochete, o plantel admitiu a hipótese de não voltar a treinar até ao dia do jogo com o Aves, mas, afinal, os leões vão treinar amanhã no Estádio Nacional. A sessão está agendada para as 16.45 horas.

No final, ao contrário do habitual, não haverá declarações aos jornalistas por parte dos jogadores e do treinador.

A sessão irá decorrer sob fortes medidas de segurança.