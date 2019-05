Sporting treinou no Jamor com Frederico Varandas no relvado

Hoje às 16:09 Facebook

O presidente do Sporting acompanhou de perto mais uma sessão de preparação para a final da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto. O jogo que definirá o sucessor do Aves, enquanto vencedor da prova rainha do futebol português, está marcado para sábado e o pontapé de saída será dado às 17.15 horas.

O Sporting treinou esta terça-feira no relvado do Estádio Nacional, onde decidirá o último troféu da época futebolística. Neste ensaio para o clássico com os dragões, Marcel Keizer teve à disposição três jovens da formação.

Aos sub-17, o treinador holandês recrutou o defesa Eduardo Quaresma e, dos sub-23, chamou o guarda-redes Diogo Sousa e o avançado Pedro Marques. Quem não subiu ao relvado, devido a lesão, foram Idrissa Doumbia e Rodrigo Battaglia.

Recorde-se que, neste próximo jogo, Keizer também não poderá contar com os castigados Ristovski e Borja.

Ainda no universo leonino, refira-se que Bruno Gaspar integra a lista de 26 pré-convocados de Angola para a Taça das Nações Africanas de 2019, que será disputada no Egito.