Sporting confirma contratação de Marcelo ao Rio Ave

23 Maio 2018 às 12:06 Facebook

Twitter

O Sporting assinou um contrato válido por três épocas com o defesa brasileiro Marcelo, que termina, em junho, a ligação ao Rio Ave.

A contratação foi anunciada pelo clube no site oficial.

O Sporting, que terminou a última edição da Liga no terceiro lugar, informou que o contrato de Marcelo se prolonga até 30 de junho de 2021, com mais uma temporada de opção, possuindo uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.

O central, de 28 anos, foi contratado pelo Rio Ave na época 2011/2012, tendo sido emprestado ao Leixões, antes de se fixar com um dos titulares indiscutíveis da equipa de Vila do Conde nos últimos seis anos.

Em dezembro de 2017, o Ministério Público confirmou que Marcelo foi constituído arguido num processo de corrupção, juntamente com outros três colegas, suspeitos de terem sido aliciados para fazerem a própria equipa perder um jogo com o Feirense, disputado em fevereiro desse ano, na Feira, que terminou com vitória da equipa da casa, por 2-1.