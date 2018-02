Sporting empata com Astana e está nos oitavos da Liga Europa

JN Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

O Sporting empatou (3-3), esta quinta-feira, frente ao Astana em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa e assegurou um lugar nos oitavos de final da competição. Bruno Fernandes, com um bis, esteve em destaque no duelo.

O Astana fez a primeira ameaça aos dois minutos: Twumasi apareceu ao segundo poste mas acertou no ferro. Não marcaram os os cazaques, marcaram os leões no minuto seguinte. Bas Dost aproveitou um bom cruzamento de Bryan Ruiz e, de cabeça, inaugurou o marcador.

Aos 38 minutos, o Astana fez o empate. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Tomasov que, num remate de primeira, fez o 1-1.

Já na segunda parte, Bruno Fernandes com um excelente golo - uma bomba de fora da área - voltou a dar a vantagem à equipa leonina. Pouco depois, o médio luso voltaria a festejar: Bruno Fernandes tabelou com Bas Dost na meia-lua da grande área e, apenas com Eric pela frente, rematou cruzado e rasteiro e fez o 3-1.

Aos 80 minutos, Twumasi, com um belo golo, ainda reduziu e Shomko, no último lance do jogo, empatou a partida. Com este resultado e depois da vitória (3-1) no Cazaquistão, o Sporting garantiu um lugar nos oitavos de final da competição. Os leões conhecem o próximo adversário esta sexta-feira, a partir das 12 horas.