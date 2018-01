Sporting vence Aves com um "hat-trick" de Bas Dost

JN Ontem às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebeu e venceu (3-0), este domingo, o Aves em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Bas Dost foi o autor dos três golos dos leões.

Com uma grande novidade no onze - Rúben Ribeiro estreou-se com a camisola do Sporting a titular - o Sporting entrou melhor no jogo mas foi o Aves que fez a primeira ameaça, logo aos 12 minutos: Guedes isolou Amilton e este tentou o remate, mas valeu a atenção de Rui Patrício que impediu o avançado dos visitantes de inaugurar o marcador.

O Sporting chegaria à vantagem aos 31 minutos, por Bas Dost. Rúben Ribeiro centrou com precisão e o holandês, de cabeça, bateu Quim e inaugurou o marcador. Como resposta, perto do intervalo, Agra descobriu Amilton que, de cabeça, tentou a sorte mas viu a barra negar-lhe o que seria o golo do empate.

Aos 50 minutos, Gelson foi travado na grande área por Vítor Gomes e João Pinheiro, que recorreu ao VAR, assinalou grande penalidade. Na conversão do castigo máximo, Bas Dost não perdoou e bisou na partida.

O holandês viria a fazer o "hat-trick", ao minuto 90, após uma assistência de Piccini. Bas Dost, isolado, não perdoou e selou o resultado para a equipa da casa.

Com este resultado, os leões sobem, à condição, ao primeiro lugar do campeonato, com um ponto de vantagem em relação ao F. C. Porto, que na segunda-feira defronta o Estoril.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Na próxima jornada, o Sporting defronta o V. Setúbal, no Bonfim e o Aves recebe o P. Ferreira.