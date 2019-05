Sporting vence Benfica e adianta-se no play-off do título

Ontem às 23:50 Facebook

O Sporting venceu o Benfica, por 5-4, após prolongamento, no primeiro jogo do play-off do campeonato nacional de futsal, disputado na noite desta sexta-feira no Pavilhão da Luz, em Lisboa.

A equipa sportinguista alcançou o intervalo a vencer por 2-0, com a curiosidade de os dois golos terem sido obtidos pelo guarda-redes leonino Guitta.

Na segunda parte, o Benfica chegou aos 2-2, com golos de André Coelho e Chaguinha. Cardinal voltaria a colocar a equipa leonina em vantagem, mas as águias, antes do final do tempo regulamentar, fixaram o resultado em 3-3, num golo de Miguel Ângelo.

No prolongamento, os leões passaram rapidamente a vencer por 4-3, num tento marcado por João Matos. Os leões chegariam depois ao 5-3, por Erik, ao que as águias responderam, com um insuficiente golo de Fernandinho, fixando o resultado no definitivo 5-4.

Na próxima quinta-feira disputa-se o segundo jogo deste play-off.