Sporting vence Benfica, empata eliminatória e adia decisão do título

Susana Silva Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting igualou, esta tarde, a eliminatória da final do play-off de futsal, ao vencer, em casa, o Benfica, por 5-3, no prolongamento do quarto encontro, levando a decisão do título para domingo, na Luz.

A formação leonina evitou que as águias fizessem a festa no Pavilhão João Rocha e protelou a decisão do título nacional da modalidade para a Luz, numa partida agendada para este domingo, pelas 14.20 horas (RTP1). Os leões tentam somar o 16 troféu do palmarés e o quarto consecutivo, enquanto as águias querem agarrar o oitavo.

Os locais entraram melhor e a adiantaram-se no marcador por Leo, com André Coelho, de penálti a empatar. Merelim fez o 2-1 para os da casa, mas Chaguinha igualou. A acabar Fábio Silva colocou as águias em vantagem, contudo Rocha fez o 3-3 a 30 segundos do fim. Ainda na primeira parte do prolongamento, Rocha devolveu a liderança ao Sporting numa recarga após livre direto com Pany Varela, logo de seguida, a aumentar. Apesar das tentativas visitantes, o resultado não sofreu mais alterações.

O trajeto da final começou com os campeões europeus a vencerem o primeiro jogo na Luz, por 5-4, após prolongamento (2-2 no final do tempo regulamentar), com as águias a devolverem a "gentileza" no pavilhão João Rocha, ganhando, por 6-3. De novo a jogar em casa, o conjunto liderado por Joel Rocha colocou-se em vantagem na eliminatória ao bater os leões, por 4-3, mas em Alvalade, desta vez, mandaram os pupilos de Nuno Dias e a discussão do troféu será feita no recinto do rival.