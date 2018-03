Sporting vence Benfica no Pavilhão da Luz

JN Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

O Sporting reforçou esta sexta-feira, na Luz, o comando do campeonato nacional de andebol da I Divisão, ao vencer o rival Benfica por 29-24, em jogo da segunda jornada do grupo A da fase final.

Os leões continuam 100% vitoriosos na temporada face às águias em jogos do campeonato, tendo somado a 23ª vitória seguida na prova - a última derrota ocorreu no dia 28 de setembro de 2017, em Alvalade, frente ao F. C. Porto, por 26-23.

O início de jogo revelou-se algo quezilento, com três exclusões de dois minutos logo nos primeiros 10 minutos, a sancionarem os benfiquistas Nuno Grilo e João Pais e o leão Edmilson Araújo.

Em confronto, dois modelos de jogo distintos: as águias a procurarem impor o estilo mais rápido e sempre virado para o contra-ataque e os leões a utilizarem ataques mais estáticos e com maior circulação de bola.

O Sporting começou cedo a jogar sem guarda-redes em situações de inferioridade numérica. E soube estancar a rapidez benfiquista nas transições defesa/ataque, através de uma atenta recuperação defensiva.

A curta vantagem leonina verificada ao intervalo (10-12) justificava-se, sobretudo, pela maior racionalidade e eficácia na organização e concretização das suas ações ofensivas.

No arranque da segunda parte, acentuou-se o domínio sportinguista, cuja primeira linha se revelou mais acutilante e eficaz, com destaques individuais dos cubanos Carol e Valdés, além do veterano espanhol Carlos Ruesga.

E, na defesa, o sistema 6/0 adotado pelo Sporting provocou extremas dificuldades na primeira linha dos locais.

A perder por uma diferença de cinco golos (18-23) a 10 minutos do fim, o Benfica alongou a defesa para um sistema 4:2, com Pedro Seabra e João Silva como defensores mais adiantados.

As águias aumentaram a intensidade e o ritmo de jogo e chegaram a reduzir para apenas dois golos (22-24) a sete minutos do fim, mas os leões conseguiram resistir e acabaram por vencer confortavelmente por cinco golos.