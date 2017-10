Sporting vence em Oleiros

Hoje às 22:13 Facebook

A equipa leonina é a primeira apurada para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, após o triunfo, por 4-2, no jogo disputado nesta noite de quinta-feira, em Oleiros (Castelo Branco)

Em vésperas de reentrar em ação na Liga dos Campeões (jogo na próxima terça-feira, em Turim, com a Juventus), o treinador do Sporting, Jorge Jesus, procedeu a muitas alterações na equipa inicial e defrontou o clube do Campeonato de Portugal com jogadores menos utilizados e mesmo alguns da equipa B, como o atacante angolano Gelson Dala.

O médio João Palhinha foi o jogador leonino em maior destaque, ao abrir o marcador e fazer o 3-0, já no segundo tempo. Pelo meio, quase em cima do intervalo, Mattheus Oliveira fez o 2-0.

Jackson, atacante brasileiro de 22 anos, marcou um golo para a história da Associação Recreativa e Cultural de Oleiros e reduziu distâncias (1-3, 80 m). O pernambucano ainda teve mais um remate perigoso, na fase de maior entusiasmo da equipa da Beira Baixa, mas o Sporting controlou o jogo e rapidamente fez o quarto golo, assinado por outro craque da equipa B, Rafael Leão (85 m), a passe de Podence. Já nos "descontos", ao minuto 90+3, a equipa da casa voltou a festejar mais um golo: Djoê Djô, como é conhecido o avançado congolês Jonathan Ngoyi Iyeti, fechou as contas do jogo.

A terceira eliminatória da Taça de Portugal prossegue esta sexta-feira, com o jogo entre o Lusitano Ginásio Clube, equipa do campeonato regional de Évora, e o F. C. Porto. O desafio será disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa (20.15 horas, SportTv).

Ao longo do fim de semana, a eliminatória concluiu-se com mais 30 jogos. O Benfica, detentor do troféu, joga neste sábado (19 horas/SportTv), no Estádio do Algarve, com o Olhanense, do Campeonato de Portugal.