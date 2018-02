Sporting vence F. C. Porto e assume a liderança do campeonato

Hoje às 00:03 Facebook

O Sporting ascendeu esta terça-feira à liderança do campeonato nacional de andebol, ao vencer o F. C. Porto, por 31-25, vencendo no recinto dos dragões pela primeira vez em 18 anos.

Num jogo em atraso da 18.ª jornada, disputado no Dragão Caixa, o campeão nacional chegou ao intervalo a vencer por 15-9.

Com este triunfo, o Sporting passa o comando do campeonato, com 57 pontos, mais um do que o F. C. Porto e mais dois do que o Benfica, terceiro classificado, com o qual os "leões" têm um jogo em atraso.