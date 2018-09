JN Hoje às 22:58 Facebook

O Sporting venceu este sábado, por 1-0, o Feirense, num encontro relativo à 4.ª jornada da Liga.

Depois de uma jogada de Raphinha pela direita, com combinação para a entrada de Ristovski, o lateral cruzou e Jovane encostou para o único golo do encontro.



A formação de Alvalade somou o terceiro triunfo em quatro jogos da I Liga e partilha com o Braga a liderança, à condição, com dez pontos.