Sporting vence Feirense e está na "Final Four"

O Sporting venceu este sábado o Feirense por 4-1, em jogo da terceira e última jornada do grupo D da Taça da Liga, disputado em Santa Maria da Feira, garantindo o apuramento para a "final four'" da competição.

A equipa leonina adiantou-se no marcador com um golo de Raphinha, aos cinco minutos, e Bruno Fernandes ampliou a vantagem, aos 22. O Feirense ainda reduziu na primeira parte, por Tiago Silva, na transformação de uma grande penalidade (24), tendo um penálti convertido por Bas Dost (60) e um autogolo de Luís Machado (67) sentenciado o resultado.

Na primeira iniciativa ofensiva do jogo, o Sporting inaugurou o marcador por intermédio de Raphinha, que, à entrada da área, tirou um adversário do caminho e rematou colocado.

O Feirense ainda reagiu, mas sem efeitos práticos, e seria o Sporting a aumentar a vantagem, num lance em que Coates isolou Bruno Fernandes, que, à entrada da área, fez um "chapéu" ao guarda-redes Bruno Brígido, aos 22 minutos.

Praticamente na resposta, o árbitro assinalou falta de Mathieu sobre Crivellaro na área e, na conversão do castigo máximo, Tiago Silva reduziu a desvantagem para o Feirense (24).

Na segunda parte, o Feirense teve mais dinâmica nas investidas no ataque e dispôs de uma boa oportunidade para chegar ao empate, num remate de longa distância de Vítor Bruno, que quase surpreendia Salin, aos 55 minutos.

Pouco depois, Philipe Sampaio cometeu falta sobre Bas Dost na área e o árbitro assinalou grande penalidade, que seria convertida pelo avançado holandês, aos 60 minutos, ampliando a vantagem para o Sporting.

Os leões souberam aproveitar as desatenções da defesa do Feirense e aumentaram a diferença no marcador após uma investida de Miguel Luís na área, mas com uma infelicidade para Luís Machado, que introduziu a bola na própria baliza, aos 67 minutos.

No outro jogo do grupo, o Estoril venceu por 1-0.