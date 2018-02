Sporting vence Moreirense

JN Ontem às 22:59 Facebook

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira, o Moreirense em Alvalade em jogo a contar para a 24.ª jornada da liga. Gelson Martins foi o autor do único golo da partida. O português e Petrovic foram expulsos e falham a visita ao Dragão.

Com algumas novidades no onze, o Sporting teve muitas dificuldades na primeira parte. Tozé, logo aos dois minutos, deu o primeiro sinal de perigo mas o remate saiu ao lado. Como resposta, na sequência de um pontapé de canto, André Pinto tentou a sorte mas o cabeceamento saiu por cima.

Em cima do intervalo, num lance de insistência, Bruno Fernandes teve uma oportunidade soberana para chegar ao golo mas rematou com força mas por cima da baliza do Moreirense.

Ao minuto 52, o Moreirense chegou ao golo por Bilel, após uma assistência de Tozé mas, após consultar o VAR, o árbitro voltou atrás e anulou o golo à equipa de Petit, alegando que Bilel dominou a bola com um braço.

Aos 61 minutos, a equipa dos leões ficou reduzida a dez unidades, após Petrovic ver o segundo cartão amarelo, por falta sobre Zizo. Os leões chegaram à vantagem nos descontos, por Gelson Martins.

Num lance conduzido por Rafael Leão, o avançado, de trivela, rematou e bateu o guarda-redes do Moreirense. Nos festejos do golo, Gelson Martins tirou a camisola, para mostrar uma mensagem a Rúben Semedo, viu o segundo cartão amarelo e foi expulso do encontro.

Com este resultado, o Sporting ocupa o terceiro lugar a cinco pontos do líder F. C. Porto e em igualdade pontual com o Benfica. Na próxima jornada, os leões defrontam o F. C. Porto no Estádio do Dragão e o Moreirense recebe o P. Ferreira.