Sporting vence Loures mas adeptos assobiam plantel

O Sporting venceu, este sábado, o Loures em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Bruno Fernandes, Nani e Juninho marcaram os golos do encontro disputado em Alverca.

Com algumas novidades no onze - Marcelo estreou-se com a camisola do Sporting, Bruno Gaspar e Renan Ribeiro também foram a jogo - os leões chegaram à vantagem aos 42 minutos, por Bruno Fernandes. Do meio da rua, Bruno Fernandes disparou uma bomba, bateu Miguel Soares e inaugurou o marcador com um grande golo.

Já na segunda parte, o camisola oito teve nos pés uma boa oportunidade de bisar e ampliar o resultado. O árbitro assinalou uma falta de Filipe Gaspar sobre Jovane Cabral mas, na conversão do castigo máximo, Miguel Soares voou e defendeu o remate Bruno Fernandes.

Não marcou Bruno Fernandes, marcou Nani pouco depois. Após uma jogada conduzida por Jovane Cabral, que rematou, o guardião do Loures defendeu e, na recarga, Nani, fez o segundo golo da noite.

Em vantagem, a equipa de José Peseiro ia controlando o encontro mas o Loures não acabaria o jogo sem festejar. Já na compensação, Juninho marcou. Com um remate colocado, o médio reduziu a desvantagem. Ainda que não tivesse evitado a eliminação da Taça de Portugal, a equipa fez a festa no Estádio de Alverca.

Do lado do Sporting, o cenário foi distinto: no final do encontro, os jogadores e a equipa técnica leonina ouviram assobios vindos das bancadas.