Sporting vence Nacional num jogo com sete golos

O Sporting venceu (5-2) este domingo o Nacional em Alvalade na 13.ª jornada da Liga. Os leões estiveram a perder por 2-0 mas conseguiram dar a volta ao resultado. Bas Dost e Bruno Fernandes bisaram. Mathieu marcou um golaço.

O Nacional chegou a surpreender em Alvalade, ao estar a ganhar 2-0 na primeira parte, mas o Sporting conseguiu dar a volta e sair de casa com mais três pontos. Seis vitórias em seis jogos disputados na era Keizer.

O Nacional chegou à vantagem aos seis minutos, por Camacho. Após um contra-ataque rápido conduzido por Witi, a bola sobrou para Camacho que, com um remate fortíssimo, não deu hipótese de defesa a Renan. Pouco depois, aos 25 minutos, balde de água fria em Alvalade: Jota entrou bem na direita, cruzou tenso para a grande área onde surgiu Palcevic que cabeceou para o 2-0.

Em desvantagem, os leões foram atrás do resultado e conseguiram reduzir pouco antes do intervalo, por Bas Dost. O holandês foi derrubado por Vítor Gonçalves na grande área e Fábio Veríssimo assinalou uma grande penalidade. Na hora do remate, Bas Dost não falhou e fez o 2-1.

Na segunda parte, os leões entraram muito fortes e iam criando as melhores oportunidades. Avizinhava-se o empate, que acabou por chegar aos 70 minutos. Jovane Cabral passou a Bas Dost, o holandês progrediu para a área, acabou por se embrulhar com o guarda-redes mas ainda foi a tempo de servir Bruno Fernandes, que atirou para o 2-2.

Cinco minutos depois, um golaço. Mathieu, de livre direito, fez o 3-2 e levantou as bancadas de Alvalade. Em desvantagem, o Nacional voltou a crescer no jogo e esteve perto do 3-3. Renan desviou um remate fortíssimo de Riascos e seria mesmo o Sporting a voltar a festejar. Bas Dost, novamente de penálti, fez o 4-2 e Bruno Fernandes fechou a contagem. O guardião do Nacional ainda defendeu um cabeceamento do camisola 8 mas, na recarga, o médio português não perdoou.

Com este resultado, o Sporting mantém-se em segundo lugar na Liga, a dois pontos do F. C. Porto.