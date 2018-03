Sporting vence Oliveirense na primeira mão dos "quartos" da Liga Europeia

Ontem às 21:06 Facebook

Twitter

O Sporting venceu este sábado a Oliveirense por 3-2, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins, um triunfo que permite aos leões levarem vantagem para a segunda mão, a disputar em Lisboa.

A Oliveirense adiantou-se no marcador nos minutos iniciais, por intermédio de Bargallo, aos três minutos, que acabaria por bisar (14), com a equipa 'leonina' a reduzir a desvantagem antes do intervalo, com o golo de Ricardo Oliveira (17).

No segundo tempo, o Sporting fez a 'cambalhota' no marcador, primeiro com o golo do empate de Pedro Gil (41) e depois por Ferran Font (44).

As equipas imprimiram um ritmo elevado e algo físico desde o início da partida, com um cartão azul mostrado logo aos três minutos, a Toni Perez, originando um livre direto que Pablo Cancela não conseguiu concretizar.

Ainda assim, com vantagem numérica, Bargallo aproveitou um ressalto dentro de área, levantou a bola no ar e atirou a meia altura, sem hipóteses para Ângelo Girão.

Dez minutos depois, a história repetiu-se, Girão voltou a defender um livre direto de Pablo Cancela, mas, novamente com vantagem numérica, Bargallo apareceu mais uma vez dentro de área e fuzilou o guardião do Sporting.

O Sporting respondeu quase de imediato através de um contra-ataque conduzido por Ferran Font, passou para Henrique Magalhães que, de primeira, fez um passe a atravessar a área para Ricardo Oliveira encostar.

Na segunda parte o ritmo baixou, o que ia servindo aos interessa da equipa da casa, sendo que os 'leões' viram um golo ser anulado, aos 30 minutos.

No entanto, o empate acabaria por surgir numa jogada individual de Pedro Gil, que andou em círculos à procura de espaço e, assim que o encontrou, lançou uma bomba à baliza de Puigbi, que não teve hipótese de defesa.

Pouco depois, Ferran Font consumou a reviravolta, ao aparecer sozinho na cara de Puigbi, descaído do lado direito, e a rematar colocado.

A segunda mão dos quartos-de-final vai ser disputada no dia 07 de abril, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Marcadores:

1-0, Jordi Bargallo, aos 05 minutos.

2-0, Jordi Bargallo, 14.

2-1, Ricardo Oliveira, 17.

2-2, Pedro Gil, 41.

2-3, Ferran Font, 44.