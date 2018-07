Sporting vence Portimonense e encosta ao Benfica

28 Abril 2018 às 22:20 Facebook

Twitter

O Sporting venceu o Portimonense, este sábado à noite, por 1-2, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Com o triunfo no Algarve, os leões passam a estar empatados com o Benfica, no segundo lugar da tabela classificativa, com 77 pontos.

O Sporting inaugurou o marcador aos 23 minutos, com um golo de Bruno Fernandes, mas o brasileiro Fabrício deu o empate ao Portimonense aos 42. Muito perto do final, aos 89 minutos, um remate do camisola 8 valeu a vitória à equipa lisboeta, que aproveitou a derrota encarnada deste sábado frente ao Tondela (2-3).

O Sporting coloca-se assim em igualdade de pontos com o clube da Luz, antes do dérbi de Alvalade, marcado para o próximo sábado (20.30 horas), e a dois do F. C. Porto, com um jogo a menos e que no domingo visita o Marítimo. O Portimonense segue no 11.º lugar, com 35 pontos, sete acima da linha de descida.