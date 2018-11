JN Hoje às 19:24 Facebook

O Sporting derrotou, este domingo, o Santa Clara, por 1-2, na nona jornada da Liga. Os "leões" foram para o intervalo em desvantagem (1-0), mas conseguiram dar a volta ao marcador na segunda parte.

Os açorianos chegaram primeiro ao golo, aos 32 minutos, por Zé Manuel, mas, Bas Dost empatou, aos 62, de penálti, e, depois de Patrick ser expulso, por gestos ou palavras, aos 63, Acuña concretizou a reviravolta da equipa orientada pelo interino Tiago Fernandes.

Com este resultado, o Sporting saltou, à condição, para o segundo lugar, sendo que ultrapassou o Benfica e manteve-se a dois pontos do líder F. C. Porto, enquanto o Santa Clara, que poderia ter ficado à frente dos "leões" manteve o sexto posto.

