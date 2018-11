JN Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

O Sporting derrotou, este domingo, o Santa Clara, por 1-2, na nona jornada da Liga. Os "leões" foram para o intervalo em desvantagem (1-0), mas conseguiram dar a volta ao marcador na segunda parte.

Bas Dost de penálti, aos 62 minutos, e Acuna, aos 75, de cabeça, foram os autores da reviravolta leonina.



O Santa Clara foi para o intervalo com a vantagem mínima, após um bom golo de Zé Manuel, mas não conseguiu aguentar a pressão do Sporting no segundo tempo.



Com esta vitória, os "leões" sobem provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, com 19 pontos. Já o Santa Clara mantém a sexta posição, com 14.

Veja os golos e os casos da partida: