Sporting vence Santa Clara e sobe ao pódio

Um golo de Raphinha chegou para o Sporting vencer o Santa Clara, por 1-0, no jogo da 26.ª jornada da primeira liga de futebol, disputado esta sexta-feira, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Com este triunfo, o 17.º no campeonato, o Sporting instala-se no pódio, a cinco pontos do duo da frente, composto pelo Benfica, que jogará no domingo, em Moreira de Cónegos, e pelo F. C. Porto, que receberá o Marítimo, já neste sábado.

Os leões fixam-se no terceiro lugar, mas também à condição, porque o Braga, que soma os mesmos 55 pontos, também jogará neste sábado, em Setúbal.

O Santa Clara mantém-se em oitavo, mas pode cair dois lugares no final da jornada. Ainda assim, a equipa açoriana permanece bem instalada a meio da classificação, com 32 pontos, oito acima da linha de despromoção.