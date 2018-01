Sporting vence Taça da Liga nas grandes penalidades

JN Ontem às 23:00 Facebook

O Sporting venceu (5-4), este sábado, o V. Setúbal nas grandes penalidades e conquistou a Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga.

Bas Dost, Bruno Fernandes, Mathieu, Coates e William Carvalho marcaram pelos leões. Gonçalo Paciência, Patrick, Edinho e Arnold marcaram pelos sadinos. No sentido inverso, Tomás Podstawski acertou na trave.

Empate a um golo no tempo regulamentar

O V. Setúbal entrou forte na partida e chegou à vantagem aos quatro minutos, por Gonçalo Paciência. O avançado, assistido por João Teixeira, aproveitou uma desatenção da defesa do Sporting, rodou e rematou à entrada da área, inaugurando o marcador.

Como resposta, aos 13 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Bas Dost, de cabeça, tentou a sorte mas valeu a atenção de Trigueira. E seria mesmo o holandês, aos 81 minutos, e restabelecer a igualdade no marcador. Trigueira, com duas grandes defesas, impediu o golo ao avançado e a Fábio Coentrão mas, à terceira, Tomás Podstawski defendeu com a mão e o árbitro assinalou grande penalidade.

Na conversão do castigo máximo, Bas Dost não perdoou e fez o 1-1. Bruno Fernandes, perto do fim do jogo, aproveitou uma boa assistência de Doumbia e esteve perto do golo, mas o remate saiu ao lado.