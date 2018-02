Sporting vence Tondela no último suspiro

JN Ontem às 22:00 Facebook

O Sporting venceu (2-1), esta segunda-feira, frente ao Tondela em jogo a contar para a 23.ª jornada da liga, no estádio João Cardoso.

O Tondela entrou bem na partida e inaugurou o marcador aos 13 minutos. Após uma boa assistência de Pedro Nuno, Miguel Cardoso, dentro da área, rematou para o fundo das redes de Rui Patrício, somando o quarto golo esta temporada.

Ao minuto 26, Bas Dost, que regressou à titularidade depois de recuperar de lesão, restabeleceu a igualdade. O holandês aproveitou um cruzamento de Acuña e, de cabeça, o avançado leonino fez o empate. Pouco depois, Mathieu esteve muito perto de marcar o segundo golo dos leões, mas o remate saiu ao lado. Em cima do intervalo, Cláudio Ramos, com uma excelente defesa, impediu o golo a Bruno Fernandes.

Aos 60 minutos, o Sporting ficou reduzido a dez elementos, após a expulsão de Mathieu por acumulação de cartões amarelos. Os auriverdes, aproveitando a vantagem numérica para levar mais perigo à baliza leonina: Tyler Boyd viu Rui Patrício negar-lhe o golo que daria vantagem à equipa da casa . Já Doumbia, perto do minuto 90, cabeceou por cima após um cruzamento de Acuña.

Seria Coates, no último suspiro do jogo, a dar a vitória à equipa de Alvalade. Após uma assistência de William Carvalho, o uruguaio, de cabeça, fez o 2-1 e foi o herói do encontro. Após o apito final, Murilo foi expulso por João Capela.

Com este resultado, o Sporting mantém-se no terceiro lugar, em igualdade pontual com o Benfica e a dois pontos do F. C. Porto. Na próxima jornada, o Sporting recebe o Moreirense e o Tondela defronta, fora de casa, o Braga.