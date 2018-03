Sporting vence Viktoria Plzen ao intervalo

JN Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

O Sporting vai vencendo (1-0) com o Viktoria Plzen ao intervalo em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Montero foi o autor do golo da equipa da casa.

Numa primeira parte em que os leões foram mais dominadores, Gelson Martins fez a primeira ameaça aos oito minutos. Acuña cruzou rasteiro e Gelson antecipou-se a Limbersky para o desvio ao segundo poste, mas tocou mal na bola, que saiu pela linha de fundo.

Aos 19 minutos, foi a vez de Bryan Ruiz ficar perto do golo após a marcação de um livre mas valeu a atenção de Hruska que, com uma defesa com o pé, impediu o golo ao costa-riquenho.

Os leões chegaram ao golo aos 45+1, por Montero, após um bom cruzamento de Fábio Coentrão.