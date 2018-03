Sporting vence Viktoria Plzen com bis de Montero

JN Ontem às 21:58 Facebook

Twitter

O Sporting venceu (2-0), esta quinta-feira, o Viktoria Plzen em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Montero foi o autor dos golos da equipa verde e branca.

A equipa de Jorge Jesus entrou melhor no encontro e fez a primeira ameaça logo aos oito minutos, na melhor oportunidade da primeira parte. Acuña cruzou rasteiro para o extremo luso ao segundo poste e, com a baliza aberta, Gelson falhou o remate e não conseguiu abrir o marcador.

Pouco depois, aos 21 minutos, Acuña viu a barra negar-lhe o golo e seria mesmo Montero, no último lance da primeira parte, a colocar os leões em vantagem: após um bom cruzamento de Fábio Coentrão, Fredy Montero dominou a bola e atirou de forma certeira para o fundo das redes da baliza da equipa checa.

No início da segunda parte, o colombiano voltaria a marcar. Num lance de entendimento com Bruno Fernandes, Montero, já na área do Plzen, rematou colocado e selou a vantagem leonina. Já nos descontos, Rúben Ribeiro isolou Mathieu mas o central rematou à figura de Hruska.

A segunda mão da eliminatória está marcada para a próxima quinta-feira, 15 de março, às 18 horas. Jorge Jesus não poderá contar com Coates e William, que estavam em risco e viram cartão amarelo no encontro.