Sporting vence Vildemoinhos na estreia de Keizer

O Sporting venceu (4-1) este sábado o Vildemoinhos e assegurou a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. Bas Dost bisou e Diaby estreou-se a marcar com a camisola dos leões.

No jogo que marcou a estreia de Marcel Keizer no comando técnico dos leões, o jogo não poderia ter acabado da melhor forma para o Sporting: um triunfo, por 4-1, com uma estreia e um regresso nos marcadores, bem como Bas Dost a estar novamente em destaque.

Foi a equipa da casa a dar o primeiro sinal de perigo, após uma perda de bola de Mathieu, mas seriam os leões os primeiros a chegar ao golo. Após um cruzamento rasteiro de Jefferson na esquerda, Bas Dost surgiu na área para desviar para o fundo das redes da baliza de Ruca.

Mas, um minuto depois, a equipa da casa empatou o encontro e reacendeu a esperança: Diogo Braz aproveitou uma grande jogada individual e um bom cruzamento de Nuno Rodrigues e fez o 1-1 para o Vildemoinhos. Com este golo, a equipa de Rogério Sousa continua a marcar sempre que joga frente a um grande, como sucedeu em 1930, frente ao F. C. Porto, clube que os azuis e brancos venceram por 7-1.

Na segunda parte, os leões precisaram apenas de nove minutos para resolver a eliminatória. Bruno Fernandes, aos 64 minutos, voltou a marcar pelos leões depois de um mês em branco. Bas Dost, aos 71, voltou a marcar e Diaby, dois minutos depois, faturou pela primeira vez com a camisola dos leões.

O Sporting, finalista vencido na temporada passada, frente ao Aves, junta-se ao Benfica (2-1 ao Arouca) nos oitavos, cujo sorteio está marcado para sexta-feira.