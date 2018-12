Sporting vence Vorskla no fecho da fase de grupos

Hoje às 21:54 Facebook

O Sporting venceu por 3-0, os ucranianos do Vorskla, num jogo que decorreu nesta quinta-feira em Alvalade, relativo à sexta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol. O resultado foi construído no primeiro tempo.

Marcel Keizer, técnico do Sporting, fez oito alterações no onze inicial, no jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol. Com a equipa já qualificada, o treinador dos leões optou por rodar o plantel.

Em relação ao jogo de domingo, em casa, com o Aves, para o campeonato (triunfo por 4-1), o técnico leonino apenas manteve de início Coates, Acuña e Bruno Fernandes.

O Sporting construiu cedo uma vantagem confortável, tendo chegado ao intervalo já a vencer por 3-0, com golos de Montero (17 minutos), Miguel Luís, uma estreia a marcar (35) e contando ainda com um golo na própria baliza, apontado por Dallku (44 minutos), defesa da equipa ucraniana.

Apesar do triunfo claro, nem tudo foi positivo para o Sporting. Fredy Montero saiu lesionado aos 57 minutos, após lance dividido com Chesnakov. O colombiano deixou o relvado de maca.

Com o triunfo, o Sporting somou 13 pontos no grupo E da Liga Europa, um recorde da equipa leonina na competição. Os leões, que se classificaram em segundo lugar neste agrupamento, seguem para os 16 avos de final da Liga Europa.