Sporting vence Vorskla Poltava com reviravolta nos descontos

O Sporting venceu o Vorskla Poltava (1-2), esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A perder por 1-0 durante todo o tempo regulamentar, a equipa dos leões fez a reviravolta nos últimos minutos, com golos de Montero, aos 90 minutos, e Jovane, aos 93, e contrariou a vantagem dada logo aos 10 minutos por Kulach. Já os adeptos leoninos festejavam o empate oferecido pelo avançado colombiano, quando, num contra-ataque rápido, com Raphinha a abrir para Bruno Fernandes, a bola sobrou para Jovane, que rematou certeiro para a baliza.

Com esta vitória na Ucrânia, o Sporting arrecada seis pontos e divide o primeiro lugar do grupo com o Arsenal, que também venceu fora de casa, no Azerbaijão, contra o Qarabag, por 0-3.