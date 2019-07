Sporting volta a emprestar Alan Ruiz

Ontem às 22:37 Facebook

O médio argentino Alan Ruiz, 25 anos, vai continuar esta temporada a jogar emprestado pelo Sporting, ao serviço dos compatriotas do Aldosivi, da que disputam a Liga principal.

Também por empréstimo, mas aos espanhóis do Maiorca, segue o internacional ganês Lumor, lateral esquerdo de 22 anos. Já o avançado português Ronaldo Tavares, 22 anos, acordou a rescisão com o conjunto leonino e assinou contrato com o Penafiel.

F. C. Porto: O lateral esquerdo Inácio, de 23 anos, vai ser emprestado pelos dragões ao Penafiel, da LigaPro. Com contrato até 2021, o brasileiro fez apenas um jogo pela equipa principal dos azuis e brancos, tendo estado emprestado ao Portimonense (2017/18) e Guarani (2019).

Boavista: As panteras negoceiam com o Fluminense a cedência por uma temporada do lateral esquerdo brasileiro Marlon Xavier, de 22 anos.