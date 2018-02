"Sportingados" acusam Bruno de Carvalho de chantagem

Hoje às 19:58 Facebook

Um grupo de adeptos do Sporting reagiu, neste sábado, ao convite de Bruno de Carvalho para uma sessão de esclarecimento a propósito da Assembleia-Geral do próximo fim de semana, acusando o presidente dos leões de "chantagem".

"O atual presidente pretende, além de reforçar o seu poder dentro do clube, ver consumada a sua vontade de silenciar aqueles que o criticam e se opõem ao seu estilo, postura e gestão. Sinal disso mesmo foi a chantagem que fez aos associados do Sporting, indo mais longe, pois o novo regulamento disciplinar que deveria entrar em vigor, caso aprovado, no próximo mandato, será aplicado imediatamente após dia 17, se os sócios assim decidirem", pode ler-se na nota.

Bruno de Carvalho tem tecido duras críticas a adeptos que apelida de "sportingados - sportinguistas aziados" e até divulgou recentemente, no Facebook, uma longa lista com nomes que, defende o líder leonino, se integram neste leque.