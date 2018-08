Sri Swami Vishwananda, o guru de Rui Patrício

JN 22 Maio 2018 às 22:49 Facebook

Como fez questão de mostrar nas redes sociais, Rui Patrício, guarda-redes do Sporting e da seleção nacional, está num retiro espiritual, na Alemanha, com Sri Swami Vishwananda.

Rui Patrício viajou, esta terça-feira, para a Alemanha e, apesar da imprensa italiana ter adiantado que o guarda-redes estaria a fazer exames médicos para ser o próximo reforço do Nápoles, o jogador do Sporting rumou ao Shree Peetha Nilaya, onde está instalado o maior centro espiritual Bhakti Marga, que Rui Patrício segue há alguns anos.

O Bhakti Marga é um movimento hindu que aposta na meditação. Swami Vishwananda, seguidor do hinduísmo, é o principal mestre. Sri Swami Vishwananda nasceu no seio de uma família hindu, nas Ilhas Maurícias, em 1978, e foi nas ilhas do Índico que começou a ser procurado para aconselhamentos. Em 1998, numa altura em que a espiritualidade hindu começou a ter curiosidade pela prática cristã, viajou pela Europa e começou a ganhar mais seguidores.

Neste momento, Sri Swami Vishwananda encontra-se no centro espiritual Bhakti Marga, a 70 quilómetros de Frankfurt, na Alemanha.