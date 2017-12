Standard de Liège de Sá Pinto volta a perder na Bélgica

Ontem às 22:33 Facebook

O Standard Liège, do português Sá Pinto, foi esta quarta-feira derrotado no terreno do Kortrijk, por 2-1, e somou o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato belga, na 21.ª jornada.

Com o avançado luso Orlando Sá a titular, o Standard Liège ficou reduzido a 10 unidades aos 42 minutos, por expulsão do nigeriano Uche, mas mesmo assim chegou à vantagem através de uma grande penalidade marcada pelo romeno Marin, aos 65.

Nos minutos finais, Cavanda, com um autogolo aos 83, empatou a partida, e Perbet consumou a reviravolta para a equipa da casa já nos descontos, aos 90+3.

Com este resultado, o Standard continua no nono lugar, com 26 pontos, os mesmos que Kortrijk e Mouscron, e menos 27 do que o líder, o Club Brugge.

Nos últimos cinco jogos, a formação de Sá Pinto somou três empates e duas derrotas.