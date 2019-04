Sterling leva 550 crianças a um jogo do City e gasta 24 mil euros

João Faria Hoje às 10:47 Facebook

Futebolista internacional inglês mostrou-se fiel às origens e premiou mais de meio milhar de pequenos habitantes do bairro onde viveu na infância.

Raheem Sterling comprou 550 bilhetes para o jogo do Manchester City com o Brighton, a disputar neste sábado, para as meias-finais da Taça de Inglaterra e ofereceu-os às crianças da escola que frequentou em Londres, antes de se mudar para Liverpool. Com este gesto, o jogador dos "citizens" gastou à volta de 24 mil euros.

O craque do City nasceu no bairro de Brent, no noroeste da capital inglesa. Foi lá que o internacional inglês viveu até aos 14 anos, antes de se mudar para Liverpool e vestir a camisola dos "reds".

De acordo com o jornal 'Manchester Evening News', o futebolista dos "citizens" fez questão que este gesto não tivesse muita repercussão.