Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa sub-13 do F. C. Porto venceu o torneio da Pontinha, ao bater a congénere do Sporting, por 1-0.

No Parque de Jogos do Inatel, em Lisboa, um único golo, de Tiago Galeiros, deu o triunfo ao F. C. Porto.

A última vitória do F. C. Porto no tradicional torneio da Páscoa remontava a 2006.