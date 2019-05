Sub-17 estreiam-se no Europeu com derrota frente à Hungria

Ontem às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção de futebol sub-17 estreou-se este sábado no Campeonato da Europa com uma derrota, por 1-0, frente à Hungria, no grupo C, em desafio disputado em Dublin.

Na República da Irlanda, os lusos estiveram melhor no primeiro tempo, contudo, na etapa complementar, os magiares foram mais fortes e marcaram, aos 80 minutos, num remate cruzado de Mark Kosznovszky.

Portugal, que ergueu o troféu de campeão europeu em 2003 e 2016, joga na terça-feira com a Rússia, encontrando a Islândia na sexta-feira.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final do Europeu.

As quatro seleções que se apurarem para as meias-finais têm presença assegurada no Mundial de sub-17, que se disputa este ano, na Índia, de 6 a 28 de outubro.

A seleção portuguesa apurou-se para a fase final da competição, após vencer o grupo 6 da Ronda de Elite, com triunfos sobre Escócia, Polónia e Rússia, o seu próximo rival.

Jogo no UCD Bowl Stadium, em Dublin.

Hungria --Portugal, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador: 1-0, Mark Kosznovszky, 80 minutos.

Hungria: Hegy, Bekker, Posztobányi, Balogh, Buna, Kata, Samuel Major (Orosz, 88), Ominger (László, 67), Komáromi (Kosznovszky, 67), Zuigeber (Kalmár, 85) e András Németh.

(Suplentes: Megyeri, Donát, Orosz, László, Kalmár, Kosznovszky, Zoltán Dávid, Molnár e Szalay).

Treinador: Sándor Preisinger.

Portugal: Samuel Soares, Tomás Esteves (Filipe Cruz, 84), Eduardo Quaresma, Tomás Araújo, Rafael Brito, João Daniel, Famana Quizera (Bruno Tavares, 62), Paulo Bernardo (Tiago Tomás, 84'), Pedro Brazão (Henrique Pereira, 63), Gerson Sousa (Daniel Rodrigues, 58') e Fábio Silva.

(Suplentes: Diogo Almeida, Rodrigo Rêgo, Tiago Ribeiro, Henrique Pereira, Bruno Tavares, Daniel Rodrigues, Filipe Cruz e Gonçalo Batalha).

Treinador: Emílio Peixe.