Portugal estreia-se com vitória sobre Itália no Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 iniciou este domingo da melhor forma a defesa do título europeu da categoria, ao vencer por 3-0 a Itália, na primeira jornada do grupo A do Campeonato da Europa, na Arménia.

Portugal, que no ano passado conquistou o troféu precisamente diante da Itália, construiu o resultado com golos de Gonçalo Cardoso (28 minutos), Gonçalo Ramos (46) e Félix Correia (51), numa partida disputada em Erevan.

A formação liderada por Filipe Ramos divide a liderança do grupo A com a Espanha, ambos com três pontos, sendo que os espanhóis, próximos adversários de Portugal, venceram hoje a anfitriã Arménia, por 4-1.

A seleção nacional foi sempre superior aos transalpinos e poucas vezes concedeu possibilidades ao adversário, que praticamente só incomodou Celton Biai através de livres.

Foi dessa forma que Ricci visou a baliza defendida pelo guardião luso, mas sem o mesmo sucesso que teria Gonçalo Cardoso, à passagem da meia hora, correspondendo a um canto apontado por Vítor Ferreira e inaugurando o marcador.

Numa primeira parte repartida, Piccoli ainda assustou as 'hostes' lusas, mas foi Portugal a ficar perto do segundo, numa iniciativa de Fábio Vieira, que galgou caminho por dentro e ficou a centímetros do golo.

Não marcou o médio do F. C. Porto, acabou por faturar o avançado do Benfica Gonçalo Ramos, logo nos segundos iniciais da etapa complementar, dando a melhor sequência a uma incursão de Félix Correia pela direita.

O próprio Félix Correia, que recentemente trocou o Sporting pelo Manchester City, ampliou a vantagem portuguesa, pouco depois, ficando na retina a precisão de passe do guarda-redes Celton Biai, a deixar o 'ex-leão' na 'cara' de Carnesecchi.

Se Celton Biai foi crucial a parar um livre direto de Fagioli, o guarda-redes italiano, Carnesecchi, foi determinante para travar o avolumar da vantagem lusa, defendendo as tentativas de Fábio Vieira, Gonçalo Ramos e Diogo Capitão, este último em tempo de compensação.

Portugal defronta a Espanha na quarta-feira, a partir das 15:45 (hora de Lisboa), em Erevan, na segunda ronda do grupo A.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Banants, em Erevan.

Itália - Portugal, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores: Gonçalo Cardoso (28 minutos), Gonçalo Ramos (46) e Félix Correia (51).

Equipas:

Itália: Carnesecchi, Gavioli (Ferrarini, 68), Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie, Ricci (Raspadori, 62), Portanova, Greco (Nicolussi, 68), Fagioli, Piccoli (Petrelli, 87) e Salcedo (Merola, 62).

(Suplentes: Russo, Ferrarini, Corrado, Corbo, Raspadori, Petrelli, Armini, Nicolussi e Merola.).

Treinador: Carmine Nunziata.

Portugal: Celton Biai, Tomás Tavares (Costinha, 87), Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso, Tiago Lopes, Diogo Capitão, Vítor Ferreira (Rodrigo Fernandes, 79), Fábio Vieira, João Mário (António Gomes, 76), Félix Correia (Daniel Silva, 88) e Gonçalo Ramos (Tiago Rodrigues, 88).

(Suplentes: Francisco Meixedo, Costinha, Levi Faustino, Samuel Costa, Daniel Silva, Rodrigo Fernandes, Tiago Gouveia, António Gomes e Tiago Rodrigues.).

Treinador: Filipe Ramos.

Árbitro: Sergei Ivanov (Rússia).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tomás Tavares (37), Ricci (41), Gonçalo Ramos (68) e Ferrarini (71).