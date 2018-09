Sub-21: Portugal perde com a Roménia e complica "contas" do apuramento

JN Hoje às 21:23 Facebook

A Seleção Nacional de sub-21 foi derrotada esta sexta-feira pela Roménia, por 1-2, em Paços de Ferreira, num jogo a contar para a fase de apuramento para o Euro 2019 da categoria.

A formação romena abriu o marcador à passagem do minuto 52, por Cicaldau, e Ivan, sete minutos depois, ampliou a vantagem para 0-2.

Já perto do fim, aos 85 minutos, João Carvalho reduziu após um excelente cabeceamento, mas foi insuficiente para evitar a derrota portuguesa. O jogador do Nottingham Forest ainda teve nos pés o empate, mas falhou uma grande penalidade já nos descontos.



Com este resultado, a seleção portuguesa complicou as contas do apuramento direto. A equipa orientada por Rui Jorge ocupa o terceiro lugar do grupo, com 13 pontos em sete jogos, menos dois pontos do que a Roménia, em segundo, e a Bósnia, que tem 18 pontos e mais um jogo disputado, quando faltam disputar apenas três partidas.

Só os primeiros classificados de cada grupo de apuramento garantem a qualificação direta, sendo que os quatro melhores segundos disputam um play-off.