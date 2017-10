Sub-21: Portugal perde frente à Bósnia-Herzegovina

JN Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção nacional sub-21 perdeu, esta terça-feira, com a Bósnia-Herzegovina por 3-1, em jogo de apuramento para o Europeu da categoria. A seleção das quinas não perdia em jogos numa fase de apuramento desde 2011.

A seleção de Rui Jorge entrou bem na partida e chegou à vantagem por intermédio de João Carvalho. Numa jogada que começou em Xadas, o jogador luso, num grande golo, marcou o primeiro golo do jogo aos 10 minutos. No entanto, os bósnios igualaram aos 22 minutos, através de Serbecic, e operaram a reviravolta aos 77, com um golo de Demirovic, antes de Menalo fechar o resultado aos 90+4.

Com este triunfo, a Bósnia-Herzegovina subiu ao segundo lugar do grupo com seis pontos, e Portugal é quinto com apenas três, fruto de uma vitória e uma derrota. A Roménia, que conta 10 pontos, resultantes de três vitórias e um empate, é líder.