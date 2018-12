Substituição de Bruno Costa causa polémica mas F. C. Porto alega lesão

JN Ontem às 23:06 Facebook

A substituição de Bruno Costa, durante o encontro com o Belenenses, causou polémica devido a uma alegada infração ao Regulamento de Competições por parte dos dragões. Contudo, o F. C. Porto esclareceu a situação ao delegado da Liga.

O ponto 3 do artigo 15º do Regulamento de Competições (RC) ​​​​​​da Liga Portugal determina que "os jogadores incluídos na ficha técnica nos termos do número anterior (jogadores efetivos formados localmente) têm que ser utilizados em pelo menos 45 minutos do jogo, salvo em caso de força maior". Como Bruno Costa, a grande novidade no onze dos azuis e brancos, foi substituído aos 39 minutos, os dragões estariam a incumprir as regras.

No entanto, o JN apurou, junto de fonte da Liga, que o F. C. Porto informou os delegados que o jogador português foi substituído devido a lesão.