Suíça desperdiça vantagem de três golos e Itália goleia

A Suíça, adversária de Portugal na meia-final da Liga das Nações, desperdiçou uma vantagem de três golos, a seis minutos dos 90, e deixou-se empatar, de forma inesperada, frente à Dinamarca. Itália, Espanha, Roménia, Irlanda e Finlândia somaram vitórias.

Que jogo de loucos no St. Jakob-Park. A Suíça, a jogar em casa, chegou a uma vantagem confortável de três golos frente à Dinamarca, mas os minutos finais reservaram uma surpresa. Em jogo a contar para a segunda jornada da fase de apuramento para o Europeu 2020, os dinamarqueses acreditaram até ao fim, marcaram três golos em apenas dez minutos e resgataram um precioso empate (3-3). Os golos do jogo foram apontados por Freuler, Xhaka e Embolo, do lado suíço, e por Zanka, Gytjaer e Dalsgaard, a favor dos visitantes.

Com este resultado a Suíça passa a somar quatro pontos, enquanto a Dinamarca conquistou o primeiro ponto. Nos outros jogo do Grupo D, a Irlanda venceu a Geórgia, por 1-0, com Hourihane a apontar o único tento do jogo.

Já no Grupo J, a Itália não tirou o pé do acelerador e goleou o Liechtenstein, por 6-0. Destaque para o veterano Fabio Quagliarella. O avançado, de 36 anos, que voltou a ser convocado para a seleção italiana depois de quase nove anos, fez dois golos de penálti. Os italianos lideram isolados o grupo com seis pontos. Nos outro jogos, Grécia e Bósnia Herzegovina empataram (2-2) e a Finlândia foi à Arménia vencer, por 0-2.

Sem Luís Enrique no banco, a Espanha deslocou-se a Malta, e com um bis de Morata venceu tranquilamente (0-2). Os espanhóis lideram o Grupo F com seis pontos, mais dois que a Suécia, que no duelo nórdico, empatou (3-3) com a Noruega. No outro jogo, a Roménia venceu, em casa, as Ilhas Faroe, por 4-1.