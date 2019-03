Suíça e Suécia foram ouro e prata nos percursos de orientação no Alto Alentejo

Hoje às 17:41 Facebook

Daniel Hubman e Lina Strand, atletas da seleção suíça e sueca respetivamente, foram as grandes estrelas nas provas de seleção do evento Norte Alentejano O'Meeting 2019 que decorreu nos dias 9 e 10 de março.

Mais de 1000 participantes realizaram 4 etapas com 40 percursos diferentes com mais de duzentos postos de controlo colocados no terreno do Alto Alentejo.

As seleções da Suíça e da Suécia, que atualmente estagiam nos percursos da prova, dominaram as competições de grupo que decorreram na Herdade do Monte Mélio.

Já na etapa Tempo, que inclui o ranking da Taça de Portugal de Orientação de Precisão, decorreu em Vale Lobo (Castelo de Vide) e colocou a portuguesa Inês Domingues (Clube de Orientação do Centro) na ribalta. A atleta levou o primeiro lugar da prova para casa. O eslovaco Jan Furucz ocupou a segunda posição do pódio, enquanto o Edgar Domingues levou o bronze.

Os resultados da comitiva portuguesa deixam uma grande esperança para o campeonato do Mundo que se vai realizar em Portugal este verão.

Além das provas principais, mais de 500 atletas participaram num sprint noturno que percorreu na zona histórica de Portalegre. Olli Ojanaho da Finlândia e Jennie Börjesson Eriksson da Suécia foram os melhores em seniores masculinos e femininos respetivamente.

Norte Alentejano O'Meeting 2019 foi organizado pela décima terceira vez e é organizado pelo Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos.