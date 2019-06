JN Hoje às 16:26 Facebook

O Sunderland anunciou, esta quinta-feira, que vai defrontar as equipas do Benfica B e Belenenses SAD durante um estágio de pré-temporada que a equipa inglesa vai realizar no Algarve.

Ambos os encontros vão ser realizados no Estádio Municipal de Albufeira. O duelo com os encarnados joga-se a 18 de julho (19.30 horas) e com os azuis a 20 de julho (à mesma hora).