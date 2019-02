Super Dragões demarcam-se de Macaco como o Benfica de Paulo Gonçalves

Hoje às 20:26 Facebook

A principal claque de apoio ao F. C. Porto emitiu um comunicado, a propósito do encontro de Fernando Madureira com Paulo Gonçalves, que não é mais do que uma bicada ao Benfica.

As expressões usadas pelos Super Dragões são idênticas às que a SAD benfiquista escolheu para demarcar-se dos atos de Paulo Gonçalves, a respeito do processo e-Toupeira, no passado mês de outubro.

No comunicado divulgado pela claque do F. C. Porto, na tarde desta segunda-feira, essas expressões que foram copiadas estão mesmo assinaladas com aspas, conforme pode verificar de seguida.