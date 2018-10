SuperDragões entram em loja do Benfica e motivam intervenção policial

JN Hoje às 17:43 Facebook

Alguns elementos dos SuperDragões visitaram, este sábado, a loja do Benfica no Mar Shopping, em Matosinhos, o que motivou a intervenção policial naquele espaço comercial, com a mobilização de cerca de onze elementos das forças da autoridade.

Os adeptos dos azuis entraram, este sábado, na loja dos encarnados do Mar Shopping, em Matosinhos, vestidos com as cores do F. C. Porto e tiraram fotografias dentro do recinto, o que motivou a intervenção policial. Os elementos dos SuperDragões entoaram, ainda, cânticos alusivos ao clube azul e branco.

O momento foi partilhado por Fernando Madureira, líder da claque dos azuis e brancos, nas redes sociais.