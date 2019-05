Supertaça já tem data e novo palco

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, a data e o palco da Supertaça Cândido Oliveira, primeiro troféu da época 2019/2020.

Ao contrário dos últimos três anos, a próxima Supertaça, agendada para 4 de agosto, não se vai disputar no Estádio Municipal de Aveiro mas sim no Estádio do Algarve.

Tal como em 2015/16, o Benfica, campeão nacional, e o Sporting, vencedor da Taça de Portugal, voltam a lutar pelo primeiro troféu da época no Estádio do Algarve. Na época, os leões, na altura orientados por Jorge Jesus, venceram o Benfica de Rui Vitória por 1-0.