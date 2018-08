Supertaça: Momentos únicos num troféu de cor azul

João Faria Ontem às 17:26 Facebook

Twitter

Numa prova em que o F. C. Porto já conquistou mais troféus (20) do que todas as outras equipas juntas (19), é natural que os dragões figurem em boa parte dos momentos mais significativos da história da Supertaça Cândido de Oliveira. Foi assim na primeira edição oficial, com um triunfo sobre o Benfica, numa finalíssima em Coimbra, igualmente contra as águias, que esteve quase perdida mas que nos penáltis sorriu aos portistas. E foram os dragões que em Paris, na estreia internacional do troféu, também cantaram vitória sobre as águias, às quais já aplicaram uns inauditos 5-0 na Luz. Visto assim, até parece estranho o desaire de 1987/88, com o Vitória de Guimarães. Hoje, em Aveiro, num inédito F. C. Porto-Aves, logo se verá se há motivos para juntar novos capítulos às melhores histórias da Supertaça.

1980/81

F. C. Porto 4 - Benfica 1

1980/81

Reviravolta azul na primeira edição oficial

Jacques, com três golos, foi o grande protagonista da remontada portista

Depois de durante três épocas ter sido disputada num único jogo e de forma oficiosa, a temporada 1980/81 marcou o arranque oficial da Supertaça Cândido de Oliveira. O Benfica, como campeão nacional, defrontou o F.C. Porto, a quem as águias tinham ganho a final da Taça de Portugal. Os dragões entraram na prova na condição de finalistas vencidos da Taça, mas acabaram por erguer o troféu. A 1 de dezembro de 1981, ou seja, há quase 37 anos, a equipa encarnada recebeu os azuis e brancos no antigo Estádio da Luz. O Benfica, orientado pelo húngaro Lajos Baroti, venceu a primeiria mão por 2-0, num bis de Nené (7 e 20 minutos), resultado que deixou as águias bem lançadas para a vitória na prova. Mas o F. C. Porto, orientado pelo austríaco Hermann Stessl, deu a volta ao texto uma semana depois, a 8 de dezembro de 1981, no Estádio das Antas. Jacques adiantou os portistas na primeira meia hora (27 minutos), mas um golo de Jorge Gomes (58 minutos) empatou o jogo e complicou bastante a tarefa da equipa da casa. No entanto, Jacques voltou a assumir um papel importante, ao fazer dois golos em cinco minutos (65 e 70). Estava tudo empatado (na altura os golos fora não valiam para efeitos de desempate), mas Costa, aos 79 minutos, fez o definitivo 4-1 para o F. C. Porto, que, assim, foi o primeiro vencedor da competição.

1987/88

F. C. Porto 0 - V. Guimarães 0

1987/88

Minhotos quebram domínio dos "grandes"

Vimaranenses venceram 2-0 em casa e depois foram empatar às Antas

Ao oitavo despique oficial da Supertaça, aconteceu a primeira vitória fora do círculo dos três grandes. O F. C. Porto, que já vencera a prova por quatro vezes, contra duas do Sporting e uma do Benfica, foi surpreendido pelo Vitória de Guimarães. A 28 de setembro de 1988, ou seja, há quase 30 anos, a equipa minhota, orientada pelo brasileiro Eugénio Souto, vulgo Geninho, recebeu e bateu o F. C. Porto, por 2-0. Décio António (40 minutos) e N"Dinga (51) apontaram os golos do triunfo. O F. C. Porto, que vencera o campeonato anterior e a Taça de Portugal, precisamente frente ao Vitória de Guimarães, ficou numa situação complicada para acrescentar mais um troféu ao palmarés. Três semanas depois (19 de outubro de 1988), no Estádio das Antas, o F. C. Porto partiu com dois golos de desvantagem e foi incapaz de inverter o rumo deste duelo, com o encontro a terminar empatado sem golos. Com Neno a brilhar na baliza, os vitorianos seguraram mesmo o nulo, de nada valendo à equipa então orientada por Quinito lançar toda a artilharia atacante para o relvado: Rui Águas, Domingos, Vermelhinho... Sem sucesso! António Carvalho, o capitão dos vimaranenses, acabou por receber o troféu, naquele que durante muitos anos foi o único título do clube, que só recentemente celebrou uma Taça de Portugal (2012/13), esta frente ao Benfica.

1990/91

Benfica 1 - ​​​​​​​F. C. Porto 0

1990/91

Fé de Pinto da Costa vira rumo dos penáltis

Fuga de José Pratas aos atletas portistas ficou para a história

O jogo foi disputado já em 1992/93, mas ainda dizia respeito à época... 1990/91! Antes, a 18 de dezembro de 1991, o Benfica recebeu e bateu o F.C. Porto, por 2-1, desfecho que os portistas corrigiram a 29 de janeiro de 1992, com um triunfo, nas Antas, embora por 1-0. O 2-2 no agregado obrigava a um desempate, sendo que o terceiro desafio só foi realizado a 18 de setembro de 1992, no antigo Estádio Municipal de Coimbra. E aí assistiu-se a um jogo recheado em peripécias. O nulo subsistiu até aos 74 minutos, altura em que Isaías colocou o Benfica em vantagem, num lance em que os portistas se queixaram de carga sobre o guarda-redes Vítor Baía. Foi, então, que surgiu um momento que ficou histórico, com vários jogadores portistas a correrem atrás do árbitro, o alentejano José Pratas. O "juiz" recuou muitos metros, mas manteve a decisão. Contudo, o F. C. Porto empatou a cinco minutos do fim, num penálti de João Pinto, forçando tempo extra. Mas só nos penáltis foi possível desempatar. As águias estiveram a vencer 3-0, mas o F.C. Porto foi a tempo de empatar... 3-3. Depois, quem falhasse perdia. O Benfica voltou a falhar e os azuis marcaram, vencendo, por 4-3. Pinto da Costa é que nunca desmoralizou. O líder do F. C. Porto foi exibindo sempre confiança e, no fim, ajoelhou-se junto ao banco de suplentes, como que agradecendo a ajuda divina.

1993/94

F. C. Porto I - Benfica 0

1993/94

Paris como palco de estreia internacional

Após nove meses de impasse, troféu fez as malas e decidiu-se na capital francesa

Na tentativa de alargar horizontes, angariando receitas extras e simultaneamente tentando corresponder aos desejos de várias franjas de emigrantes, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu organizar em Paris a finalíssima da Supertaça de 1993/94, entre Benfica e F. C. Porto. Primeiro, registaram-se duas igualdades (1-1 na Luz e 0-0 nas Antas) e por isso tudo ficou em banho maria. Só que depois do desafio da segunda mão (21 de setembro de 1994), entrou-se num impasse e o troféu só seria atribuído nove meses depois! Paris foi a anfitriã da estreia internacional da Supertaça, estávamos a 20 de junho de 1995. Já em final de época, portistas e benfiquistas rumaram à capital francesa e aí, em pleno Parque dos Príncipes, os azuis e brancos levaram a melhor. Comandado pelo inglês Bobby Robson, o F. C. Porto bateu o Benfica, de Artur Jorge. Foi Domingos Paciência, aos 51 minutos, o autor do único golo do encontro, tento esse que se mostrou suficiente para cimentar a hegemonia portista na competição. O técnico das águias ainda lançou para a disputa Akwá e Edgar, jogadores que se dizia prometer muito, mas Vítor Baía e companhia seguraram a vantagem e garantiram os festejos portistas. Já agora, refira-se que na época seguinte, Paris voltou a receber a finalíssima, então entre o Sporting e o F. C. Porto, aí com triunfo leonino por 3-0.

1995/96

Benfica 0 - F. C. Porto 5

1995/96

Dragões de mão cheia esmagam águias na Luz

Noite de humilhação benfiquista teve ainda a morte de repórter fotográfico

A 18 de setembro de 1996, o F. C. Porto entrou na antiga Luz para gerir o triunfo por 1-0, alcançado nas Antas, um mês antes. O Benfica partia em busca da reviravolta, mas a segunda mão correu completamente de feição aos dragões, que construíram uma goleada histórica, por 5-0. De resto, bem cedo se percebeu que a missão encarnada seria muito difícil. Artur colocou os portistas em vantagem logo aos 3 minutos e Edmilson fez o 2-0 pouco antes do descanso. No segundo tempo, surgiu a goleada, com tentos de Jorge Costa, Wetl e Drulovic, este último a seis minutos do fim, quando o Benfica já havia perdido Dimas e Calado, ambos por lesão, e estava completamente à deriva. Foi assim que o F. C. Porto conquistou o melhor resultado de sempre obtido por qualquer equipa na Luz, com o belga Preud"homme, que defendia a baliza encarnada, a encaixar uma mão cheia de golos. Impensável. O F. C. Porto, treinado por António Oliveira, fazia história, com o rival Paulo Autuori, um técnico brasileiro, no banco contrário. A noite ficaria ainda marcada pela morte de Nuno Ferrari, repórter fotográfico do jornal "A Bola", vítima de ataque cardíaco quando deixava a Luz, ainda antes do final do jogo. Um acontecimento trágico, que até emocionou "rei" Eusébio, figura mítica dos encarnados, que teve de ser observado num hospital, por precaução.